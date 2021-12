Força Tarefa tenta combater incêndio em localidade de Lençois na Chapada Diamantina

Brigadistas voluntários fazem uma força tarefa para combater o incêndio iniciado no fim da tarde desta quinta-feira, 25, nas proximidades da localidade rural do Barro Branco, município de Lençóis, Chapada Diamantina. O grupo se junta a outros bombeiros que atuam no combate ao fogo.

Pelo menos 50 brigadistas voluntários chegaram nesta sexta-feira, 26, no município. A Prefeitura de Lençóis implantou uma estrutura para descanso e alimentação da força-tarefa. Os ventos fortes e o sol ajudam na propagação do fogo, o que dificulta ainda mais o trabalho de combate.

Empresários e sociedade civil de Lençóis doaram alimentos e mão de obra para viabilizar a operação. Moradores da localidade do Barro Branco apoiam os brigadistas com abrigo nas próprias residências

Prefeituras da região têm disponibilizado veículos e combustíveis para o transporte dos brigadistas voluntários. A Prefeitura de Lençóis já solicitou ao Governo do Estado o suporte de aeronaves para apoio ao combate. A Embasa disponibilizou água vinda do hidrante da cidade.

Os brigadistas apelam apoio urgente e necessitam dos seguintes materiais:

EPI - Equipamentos de Protecao Individual como botas, coturnos e gandolas

- Equipamentos de combate como bombas costais, abafadores, lanternas, pilhas e rádios de comunicação.

