Fogo interdita trilha da Cachoeira da Fumaça na Chapada

O fogo que atinge a Chapada Diamantina fechou acesso a trilha da Cachoeira da Fumaça. A informação foi confirmada por Marta Ferreira, brigadista e sócia-fundadora da Brigada de Resgate Ambiental de Lençóis (Bral), neste domingo, 6.

Apesar das chuvas, focos de incêndio voltaram a atingir áreas do Parque Nacional da Chapada Diamantina, desde a sexta-feira, 4. O fogo está próximo a Gruta do Lapão,em Lençóis, na Serra da Bocaina, em Ibicoara, e o foco mais grave é próximo a Cachoeira da Fumaça, no Vale do Capão, informa a Bral.

"Neste momento, toda a mobilização dos voluntários e parceiros é necessária novamente. As aeronaves e todo efetivo disponibilizado pelo governo precisa retornar. A Cachoeira da Fumaça, um dos principais atrativos da região, está correndo perigo", afirma Marta. "Agora a noite só teremos 11 voluntários combatendo as chamas. Temos os Bombeiros e uma aeronave ajudando também", completou a brigadista.

Segundo o brigadistas Thiago Sena, também da Bral, as regiões que estão sendo atingidas são de difícil acesso e combate. Próximo à cachoeira do Palmital, atrativo localizado na trilha da Fumaça por baixo, é uma região com muita mata, aumentando a intensidade do fogo. Além das regiões de turfa (solos orgânicos que se formam em valas), onde o fogo persiste por dias.

"Esse incêndio próximo a Fumaça foi causado a alguns dias por um raio, que chegou a ser controlado com a chuva que caiu na semana passada, e foi reativado após a chuva cessar e o calor voltar nessa semana", disse Thiago.



A reportagem tentou contato com a Secretaria de Meio Ambiente da Bahia, mas não obteve sucesso.

