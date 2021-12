Fogo é controlado no Capão mas chamas voltam em Lençóis

O incêndio que assola a região da Chapada Diamantina voltou no último fim de semana. O foco que iniciou na sexta, na região do Capão foi controlado neste domingo, 6. Já o incêndio em Lençóis, a 423 km de Salvador, que havia sido controlado, voltou nesta segunda-feira, 7, e atinge a região da Gruta do Lapão.

De acordo com a Associação dos Condutores e Visitantes do Vale do Capão (ACV-VC) que também funciona como brigada voluntário, o incêndio no Capão, próximo a Cachoeira da Fumaça, foi controlado no domingo. "Hoje estamos trabalhando no rescaldo da área por causa das turfas [fogo que queima material orgânico abaixo do solo] que podem ser reativadas pelo sol", disse André Vieira, fiscal da associação e brigadista voluntário.

Já em Lençóis, a Brigada de Resgate Ambiental de Lençóis (Bral) informou que 16 voluntários combatem o incêndio que atinge a região. "Até agora só temos o apoio do Inema [Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos] precisamos de mais ajuda", disse Marta Ferreira, brigadista e sócia-fundadora da Bral.

Por meio de nota, o Governo do Estado, informou que através do programa Bahia Sem Fogo, continua atuando com equipes compostas por Bombeiros Militares, técnicos da Secretaria do Meio Ambiente / Inema e utilização de quatro aviões tanque e dois helicópteros e veículos tracionados (4×4).

O governo informou ainda que foi mobilizado junto ao Corpo de Bombeiros o envio, nesta segunda, de mais 40 bombeiros militares para reforçar as ações de combate na Chapada Diamantina. Outros 19 integrantes da corporação já foram deslocados para a região neste final de semana.

"Nossas equipes atuam em apoio ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão federal responsável pela gestão do Parque, bem como toda a estrutura (aeronaves, equipamentos e veículos) que está sendo utilizada para fortalecer as ações de combate, como o transporte dos brigadistas voluntários aos locais mais distantes" pontuou a coordenadora do Bahia Sem Fogo e perita em incêndios florestais, Fabíola Cotrim, por meio de nota.

O meteorologista do Inema, Heráclio Alves, explicou que a aproximação de uma frente fria que passou pelo sudeste do país, associada ao calor e a umidade vinda da Amazônia, contribuiu para o aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas pontuais nos municípios de Lençóis e Piatã. "A alta nebulosidade ocasionou um aumento de descargas elétricas (raios) na região. Como houve pouca ocorrência de chuvas, existe a possibilidade destes raios, incidindo em áreas de vegetação mais seca, terem provocado o início de novos focos", disse.

adblock ativo