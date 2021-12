Fogo destrói área de 350 hectares em Rio de Contas

Mais de 350 hectares já foram devastados por dois incêndios florestais que atingem a área de proteção ambiental (APA) Serra do Barbado, na zona rural de Rio de Contas (a 683 km de Salvador), na Chapada Diamantina/Sul, desde o último domingo, 30.

O número foi divulgado, na tarde desta quinta, pelo secretário estadual de Meio Ambiente, Eugênio Spengler, que está em Rio de Contas coordenando as ações. “Os dados divulgados anteriormente eram uma estimativa de área. Hoje pela manhã, os locais atingidos foram sobrevoados, com marcação das coordenadas geodésicas, e chegamos aos 350 hectares já queimados”, revelou.

Nesta quinta-feira, 3, o efetivo de combate em campo era de 17 bombeiros militares, 10 brigadistas voluntários, equipes do Sema/Inema e da prefeitura local, com reforço de dois aviões tipo Air Tractor e um helicóptero.

Preocupação

Conforme o secretário, dois pontos causam maior preocupação. A área próxima ao Pico do Barbado, ponto mais alto do Nordeste, onde os combatentes já tinham controlado as chamas, mas que reacenderam na manhã desta quinta, entre o município de Rio de Contas e Livramento de Nossa Senhora.

Spengler também citou a área na Serra das Almas, “onde o grau de dificuldade de combate é muito alto, tanto pela característica geográfica de terreno acidentado quanto pelos fortes ventos, que impedem o trabalho com as aeronaves”.

Ele salientou que a principal atenção está voltada para a preservação da biodiversidade da APA, “que possui nascentes importantes, como a dos rios Brumado e de Contas (que desemboca no Atlântico em Itacaré), responsável pelo abastecimento de água em diversas cidades baianas”.