Brigadistas da Defesa Civil Nacional chegam à Chapada

Uma equipe de 44 bombeiros militares do Distrito Federal chegou ao Aeroporto de Lençóis nesta terça-feira, 15, a bordo de um avião Hércules das Forças Armadas. Esse apoio às ações de combate aos incêndios na região é resultado da articulação da Defesa Civil baiana e nacional, depois que a Justiça determinou ao governo e à União que enviassem mais material e pessoal para ajudar a controlar os focos de incêndio dentro de 72h, no domingo, 13.

"Vamos manter nossa estrutura de combate aos incêndios na Chapada Diamantina até que tenhamos a garantia técnica de que não há mais risco para o nosso patrimônio", afirmou o governador Rui Costa, durante reunião sobre as ações na região, na tarde desta terça-feira, 15.

No encontro, realizado na Governadoria, Rui destacou a atuação dos bombeiros militares e brigadistas voluntários: "é importante parabenizar todos que estão envolvidos nesta ação, que já dura mais de três meses. Nosso objetivo só será alcançado com o trabalho de todos", pontuou na reunião.

Também presente na reunião, após retornar de Lençóis nesta terça, o titular da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) Eugênio Spengler, acrescentou que "as questões climáticas não ajudam porque não chove, venta muito e até raios comprovadamente têm provocado os incêndios. A previsão de chuva é somente para a primeira quinzena de fevereiro".

Na segunda-feira, 14, foram entregues aos voluntários, no grupamento do Corpo de Bombeiro de Lençóis, parte dos materiais de proteção adquiridos pelo Governo da Bahia. A compra dos equipamentos custou R$ 500 mil.

Neste momento, atuam na Operação Bahia sem Fogo, do Governo do Estado, 170 bombeiros militares (126 da Bahia e 44 do Distrito Federal), além de seis aviões e quatro helicópteros contratados por meio da Sema.

Incêndios

Os incêndios florestais atingem a região da Chapada Diamantina há cerca de um mês. Nesse tempo, vários focos já foram controlados e depois voltaram; em Ibicoara, as chamas aumentaram na segunda e causaram preocupação, por causa da sua proximidade a uma comunidade do município.

Desde o dia 11 de setembro, período em que as chamas começaram a se espalhar pela Chapada, o Governo do Estado já investiu R$ 14 milhões nas ações de combate e prevenção ao fogo.

Mais de 8 mil hectares já foram destruídos desde o começo dos focos.

adblock ativo