Bombeiros e voluntários combatem fogo na região da Chapada e Piemonte

Embora com menor intensidade que em 2016, incêndios florestais estão dizimando flora e fauna nas regiões da Chapada Diamantina e Piemonte da Chapada, em lugares de difícil acesso nas zonas rurais de Saúde, Ituaçu e Jacobina, cidades a 353 km, 524 km e 330 km da capital, respectivamente.

Na região não há previsão de chuvas para os próximos dias, o que preocupa as equipes envolvidas no combate ao fogo. Na Bahia, este ano foram registrados 358 focos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 56% menos que no ano passado (823, no período).

A redução deve-se, em grande parte, às chuvas que caíram em maior intensidade nos últimos meses em regiões como a oeste, o que diminuiu a quantidade de incêndios.

Ativo há mais de dez dias, o incêndio em Saúde estava concentrado, ontem, na Serra do Riacho, onde combatentes dos Bombeiros Militares e brigadistas voluntários enfrentam dificuldades no trabalho.

“O pior é o longo tempo de deslocamento a pé em relevo íngreme”, contou o coordenador do órgão Inema na unidade regional Piemonte, Diogo Rios.

Ele destacou que na segunda-feira uma linha de fogo chegou a quase seis quilômetros de extensão e lembrou que tinham ainda outros focos, citando como exemplo dois pontos de incêndio próximos da barragem do Pindobaçu.

Conforme Rios, em voos as equipes do programa Bahia sem Fogo identificaram em diversos lugares os próprios moradores apagando fogo próximo das casas.

Na zona rural do município de Ituaçu, de acordo com o major bombeiro Jean Vianey, os combates se concentraram, ontem, nos arredores do povoado de São José, na área de proteção da nascente do rio Mato Grosso, onde quatro bombeiros militares atuaram com a participação de brigadistas voluntários de Barra da Estiva e Ibicoara.

Nas duas regiões mais atingidas, além das equipes terrestres, o programa Bahia sem Fogo conta com três aviões Air Tractor, com compartimento para levar água e despejar sobre a vegetação em chamas, e dois helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar, que dão suporte no deslocamento dos combatentes e também contam com a bolsa bambi-bucket, que ajuda no transporte de água, agilizando os trabalhos.

Segundo o secretário estadual de Meio Ambiente, Geraldo Reis, a população deve evitar “qualquer ação que possa desencadear incêndios florestais”, considerando que diversas regiões do estado passam por um período de longa estiagem.

Emergência

O Diário Oficial do Estado de hoje traz decreto de situação de emergência por estiagem em mais 106 municípios baianos pelo período de 180 dias por conta da seca.

Com os outros 115 municípios que já haviam sido homologados pelo Governo do Estado, a Bahia passa a ter mais da metade dos seus municípios em situação de emergência por estiagem, totalizando 221 cidades.

adblock ativo