Bombeiros e brigadistas tentam controlar incêndio na Serra da Tromba

O Corpo de Bombeiros e brigadistas tentam controlar o incêndio que atingiu na tarde desta quarta-feira, 12, a Serra da Tromba, que fica na cidade de Piatã, região da Chapada Diamantina (a 587 km de Salvaddor).

As equipes percorrem o perímetro, onde é possível o acesso, e realizam o rescaldo para eliminar o fogo, além de prevenir reignições ou novos focos.

Por se tratar de uma área rica em nascentes e com muita matéria orgânica no subsolo, o monitoramento acontece de forma minuciosa e seguindo protocolo. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

