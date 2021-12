Ambientalistas combatem incêndio nos limites de Mucugê

Brigadistas e analistas ambientais do Parque Nacional da Chapada Diamantina confirmaram, nesta segunda-feira, 23, a existência de um foco de incêndio florestal dentro do parque, na região conhecida como Gerais do Rio Preto, nos arredores da entrada para o Vale do Pati.

De acordo com o analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), César Gonçalves, o fogo foi detectado pela manhã na área situada perto do distrito de Guiné, dentro dos limites do município de Mucugê, e uma equipe com 12 pessoas passou o dia no combate.

"Tivemos informações de que o incêndio se propagou muito rápido e atingiu lugares de difícil acesso", revelou Gonçalves.

Gonçalves salientou que outros brigadistas da região estão sendo convocados para auxiliar nos trabalhos.

Ele ressaltou que é urgente a mobilização para acelerar o combate ao incêndio na região e evitar a propagação do fogo, o que dificulta cada vez mais o controle da expansão das chamas e aumenta a área queimada e os consequentes prejuízos ambientais.

Equipes

"As primeiras equipes ainda não retornaram e só depois de falar com eles teremos uma posição da situação atual", disse Gonçalves.

O analista ambiental destacou ainda que o incêndio não alterou a rota de passagem da tocha olímpica, que chegou nesta segunda pela manhã a Lençóis, "porque a distância entre o trajeto da tocha e do incêndio florestal é de uns 50 km", avaliou.

adblock ativo