Incêndio avança na Chapada e fogo atinge Lençóis

Um novo foco de incêndio atinge a Chapada Diamantina, na Bahia. As chamas começaram nesta quinta-feira, 12, na cidade de Lençóis (a 414 km de Salvador), e continuam nesta sexta, 13.

O fogo chegou a atingir a margem da BR-242, que foi interditada diversas vezes nesta quinta, mas as chamas foram contidas por brigadistas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a situação está controlada na rodovia e a visibilidade na estrada não está comprometida.

Contudo, as chamas continuam em outros pontos do município e brigadistas ainda trabalham no combate. Segundo a PRF, o incêndio é de grande proporção.

Fogo

Diversos focos de incêndio foram registrados na Chapada Diamantina nos últimos dias. Uma das situações mais grave atingiu a cidade Ibicoara, onde o fogo começou no domingo, 8, e se alastrou rapidamente. Mas, após uma neblina, a situação foi contida.

Também houve registro de incêndio no Vale do Capão. De acordo com os representantes do Parque Nacional da Chapada Diamantina, os focos são frequentes no local mesmo com o combate constante.

O clima quente e a vegetação seca favorecem o aparecimento das chamas. Além disso, há registro de incêndio criminoso.

