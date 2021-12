Incêndio atinge vegetação nativa na Serra do Mimo, em Barreiras

Um incêndio está há três dias atingindo a vegetação nativa na Serra do Mimo, em Barreiras (a 858 km de Salvador). As labaredas, que ultrapassam os cinco metros de altura em locais com maior vegetação seca concentrada, chegaram muito perto das casas situadas em bairros próximos.

De acordo com o coordenador regional do PrevFogo/Ibama, Valgner Manheze, o fogo foi identificado no final da manhã do domingo passado, e desde então as equipes de brigadistas estão atuando no combate.

Ele ressaltou que o vento está espalhando as labaredas e, desde esta segunda-feira, 7, o incêndio se dividiu em duas frentes. “Uma delas atrás do campus da Universidade Estadual da Bahia (Uneb) e outra mais no topo da serra, onde fica mais difícil o controle por causa do acesso”.

Conscientização

A causa do incêndio não foi definida, no entanto os brigadistas encontraram uma pequena roça de capim queimada no pé da serra, cujo fogo pode ter atingido a mata nativa. “Estamos fazendo parcerias com os municípios, entidades e associações para aumentar a conscientização sobre os cuidados que as pessoas devem ter”, revelou Manheze.

Este ano, muitos terrenos baldios em Barreiras já foram atingidos por fogo, bem como áreas de mata nativa. “Na cidade, geralmente se origina com a queima de lixo. Já nos arredores, na maioria das vezes, são os caçadores que fazem o fogo que acaba se espalhando”.

Moradora do bairro Bandeirantes, Fátima Ferreira se queixou da fumaça que encobriu as casas. “Estamos com as janelas e portas fechadas por causa da fumaça. Está difícil respirar. Os olhos e as mucosas ardem e a fuligem está tomando conta”.

Sem chuvas na região oeste da Bahia há cinco meses, com a intensificação do calor e os fortes ventos do período, a tendência é que os focos se intensifiquem, até a chegada da estação chuvosa, prevista para a partir de outubro.

De acordo com o Instituto Climatempo, na tarde desta terça, 8, a umidade relativa de ar deve chegar a 34% em Barreiras e na quarta, 9, chega a 24%. A previsão para quinta, 10, é de 23% e, na sexta-feira, 18%.

Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), o ideal é que a umidade esteja acima de 60%. Entre 21% e 30%, a classificação é estado de atenção; entre 12% e 20%, estado de alerta; e abaixo disso, estado de emergência.

De acordo com a enfermeira Socorro Fernandes, as pessoas devem evitar doenças respiratórias utilizando umidificadores “ou espalhando vasilhas com água pelos cômodos da casa e até mesmo toalhas molhadas”. Ela destacou ainda que é importante a ingestão de líquidos “de preferência água, usar roupas leves e evitar caminhar no sol nas horas mais quentes do dia”.

