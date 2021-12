Incêndio atinge vegetação na zona rural de Amargosa, veja vídeo

Um incêndio de grandes proporções atinge a vegetação da localidade do São Bento, Timbozinho, na zona rural de Amargosa (a 270km de Salvador), desde a noite desta quinta-feira, 7. Até as 6h desta sexta-feira, 8, o incêndio ainda não havia sido controlado.

De acordo com o site Criativa Online, equipes da Guarda Municipal, além de uma equipe de infraestrutura com carros pipas e do Corpo de Bombeiros, foram direcionados para área atingida. As causas ainda não foram identificadas.

Ainda segundo o site, as chamas chegam a 2 metros de altura. O clima quente e seco está contribuindo para a evolução do fogo, que se aproxima das residências e já atingiu algumas fazendas locais.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal, em conjunto com a Polícia Militar (PM), formaram uma força tarefa para tentar controlar as chamas.

