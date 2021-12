Incêndio atinge vegetação em Camaçari

Dois incêndios de grande proporção atingiram regiões distintas do Polo Petroquímico neste sábado, 22. Um deles se iniciou por volta de 9 horas, destruindo toneladas de madeira estocadas no depósito da fábrica de celulose empresa Bahia Specialty Cellulose (BSC), antiga Bahia Pulp.

De acordo com a Defesa Civil, pelo menos 70% do material foi destruído. Até às 21 horas, o fogo permanecia intenso, com altas labaredas de até 20 metros de altura. Bombeiros de Salvador, Camaçari e brigadistas do Polo trabalharam desde às 9 horas para impedir que o fogo se alastrasse e atingisse as instalações físicas da fábrica ou canais de gás que passam pelo local. Em contato com o gás, poderia haver explosões.

Apesar do incêndio, a fábrica continuou a funcionar. O outro aconteceu numa área de vegetação próximo à fábrica Ford. Bombeiros debelaram as chamas por volta de 19 horas.

As causas ainda estão sendo investigadas, mas segundo o bombeiro líder Fábio Oliveira, o fogo na vegetação da Ford pode ter sido provocado por pontas de cigarro e pela alta temperatura com mato extreamente seco. "Vegetação muito seca e um calor altíssimo. Acredito que pode ter sido este o motivo. Bituca de cigarro de algum motorista", informou.

