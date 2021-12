Incêndio atinge supermercado no interior da Bahia

Um incêndio na madrugada desta terça-feira, 10, atingiu o supermercado SuperBom, localizado no município de Irecê, a 477 km da capital baiana. Testemunhas relataram que o fogo teria começado por volta das 4h30.

De acordo com informações do site Irecê Repórter, a fumaça teria se espalhado rapidamente para fora do prédio, localizado na Avenida Raimundo Bonfim. A Polícia Militar foi acionada e tentou conter as chamas com extintores de incêndio, porém sem sucesso. Segundo o site, o município não tem um posto do Corpo de Bombeiros para atender situações como esta.

Ainda não há informações sobre o que poderia ter provocado o incêndio, a suspeita inicial é de um curto-circuito. Em imagens divulgadas, é possível observar que o forro do imóvel caiu e as prateleiras e produtos ficaram destruídos.

O proprietário do supermercado relatou estar desolado diante da situação, devido ao prejuízo que o incêndio causou no estabelecimento.

