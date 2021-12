Incêndio atinge serra no Vale do Capão

Um incêndio atinge a serra do Vale do Capão, na Chapada Diamantina, desde a manhã deste domingo, 6. Há informações de que o fogo tenha começado por volta das 10 horas, na serra do Candombá, próximo ao morro do Gavião, e já se estende por cerca de 6 hectares (60 mil m² - o equivalente a seis campos de futebol), sentido localidade do Bomba. Brigadistas da Associação de Condutores e Visitantes do Vale do Capão (ACVVC) estão no local na tentativa de combater as chamas.

Jean Conde, integrante da ACVVC e da equipe de brigadistas voluntários, explicou que o fogo começou dentro do Parque Nacional da Chapada Diamantina e que os brigadistas conseguiram conter a expansão das chamas para dentro da área preservada. No entanto, ele explica que o fogo se alastra pela serra, subindo o morro, o que dificulta o acesso dos brigadistas. "Lá a área é perigosa, não tem como chegar perto", diz.

Fabiane Menezes, recepcionista da Pousada do Capão, conta que os brigadistas entraram em ação assim que o fogo começou. "Daqui dá pousada da para ver tudo. Só não está pior porque os brigadistas começaram cedo", afirma.

Não há registro de que o fogo tenha atingido alguma residência, mas, segundo Conde, se continuar assim não vai demorar para as chamas se espalharem. "Se o fogo continuar descendo pela serra pode atingir algumas casas da região da Mata, uma localidade da serra do Candombá", alerta.

Conde e moradores do Vale do Capão estão na expectativa que a chuva prevista pela meteorologia ajude a combater o incêndio. De acordo com o Clima Tempo, há uma previsão de chuva de 5 mm para esta segunda-feira, 7, para a cidade Palmeiras e região. A temperatura varia entre mínima de 18ºC e máxima de 24ºC.

