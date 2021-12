Incêndio atinge restaurante em Morro de São Paulo

Um incêndio atingiu na manhã desta terça-feira, 20, o restaurante Buda Beach, localizado em Morro de São Paulo, no município de Cairu.

Segundo informações do Posto da Polícia Militar da localidade, o fogo começou a se alastrar pelo estabelecimento por volta das 10h, e foi contido pelos próprios moradores, que utilizaram baldes e mangueiras para controlar as chamas.

Ainda de acordo com a polícia, a suspeita é que o incêndio foi causado por um curto-circuito, mas a informação só será confirmada após a perícia no local. O restaurante, que possui estrutura de madeira, está situado na Segunda Praia de Morro, uma das mais movimentadas da região.

As chamas foram debeladas por volta das 11h e não houve feridos. Ainda não há informações sobre os prejuízos causados.

A Prefeitura Municipal de Cairu informou, em nota, que "possui um procedimento criado com base nas portarias de segurança contra incêndio e pânico para concessão ou renovação do Alvará de Funcionamento (Portarias N.4 e N.5 de 2017), porém nem todos os empresários se adequaram às exigências do documento".

O órgão informou ainda que o Corpo de Bombeiros da Bahia esteve recentemente em Morro durante uma visita técnica e vistoria. "A corporação pretende fazer um treinamento básico de combate a incêndios e primeiros socorros com os moradores, assim como pretende instalar um subgrupamento de bombeiros no local", ressalta.

