Incêndio atinge região da Chapada Diamantina desde terça

Um incêndio florestal atinge uma área do Parque Nacional da Chapada Diamantina, na região do Barro Branco, município de Lençóis, desde a terça-feira, 3.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ICMBio, órgão federal responsável pela gestão do Parque, solicitou apoio do Programa Bahia Sem Fogo gerido pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema).

De acordo com a secretaria, o Corpo de Bombeiros Militares já foi mobilizado para o local, além de um helicóptero com “Bambi Bucket”, responsável pelo lançamento de água e transporte de equipamentos e pessoas à área atingida.

De acordo com o último boletim emitido pela coordenação da operação, o fogo está controlado, as equipes envolvidas estão concentradas no monitoramento e combate ao incêndio no Barro Branco.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram realizados sobrevoos na região para o monitoramento e transporte dos brigadistas que trabalharam durante a madrugada.

