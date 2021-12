Incêndio atinge prédio em Lauro de Freitas e moradores resgatam famílias presas

Um incêndio atingiu o quarto andar de um prédio no conjunto residencial Granville das Artes Matisse, localizado no bairro do Caji, em Lauro de Freitas. O incidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira, 16, e segundo informações de moradores, duas famílias ficaram presas no quarto andar e precisaram ser resgatadas por vizinhos.

Cerca de 10 pessoas, entre elas três crianças, ficaram presas e impossibilitadas de sair da residência. Os próprios moradores conseguiram ajudar essas famílias a saírem do imóvel, e uma das vítimas necessitou ser conduzida para uma unidade de saúde. A causa do incêndio não foi divulgada.

Conforme relato dos moradores, foi feito um mutirão na tentativa de debelar o fogo com baldes de água para retirar as vítimas que ficaram presas. Devido a altura das chamas, as pessoas não conseguiam descer pelas escadas sem auxílio.

Ainda segundo testemunhas, a população tentou utilizar os extintores de incêndio do prédio, porém não funcionaram devido ao vencimento no prazo de validade.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local no começo da manhã, por volta das 5h20 e conseguiu controlar as chamas. O órgão afirmou que, de fato, não utilizou os extintores do prédio, e contou com equipamentos dos agentes e da viatura para combater o incêndio.

