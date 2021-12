Incêndio atinge prédio de empresa de transporte de valores em Eunápolis

O prédio da antiga empresa Prosegur, no centro da cidade de Eunápolis (a 653 quilômetros de Salvador), foi consumido pelo fogo na madrugada desta quinta-feira, 15. O incêndio, que já foi controlado pelos bombeiros, deixou moradores e comerciantes do entorno assustados.

O imóvel, usado pela empresa de transporte de valores, atualmente era ocupado por pessoas em situação de rua, segundo alguns moradores. Eles acreditam, inclusive, que as chamas tenham sido provocados pelos ocupantes.

O edifício foi explodido por assaltantes com dinamites em março deste ano, como pode ser visto no vídeo abaixo. Na época, os criminosos com fuzis aterrorizaram a cidade. Um vigilante morreu e outros cinco funcionários ficaram feridos na ação criminosa.

Logo após o ataque, parte da estrutura foi demolida e as atividades desativadas no prédio. O restante foi isolado com tapumes. Apesar disso, algumas pessoas ocupavam o local.

