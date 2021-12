Incêndio atinge pousada e restaurante em Morro de São Paulo

Um incêndio atingiu a pousada Sambass, localizado na Segunda Praia de Morro de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 12, por volta das 13h. O fogo teria começado no restaurante que funciona no local e se alastrou.

Em nota, a Secretaria Especial de Morro de São Paulo, órgão vinculado à Prefeitura Municipal de Cairu, informou que ninguém ficou ferido. Moradores e funcionários do local apagam as chamas, já que não há um posto do Corpo de Bombeiros na localidade.

Morro fica na Ilha de Tinharé e pertence ao município de Cairu, na Costa do Dendê.

Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Out 12, 2017 às 10:19 PDT

