Incêndio atinge pizzaria em Vitória da Conquista

Uma pizzaria foi atingida por incêndio, no início da manhã desta quinta-feira, 25, no bairro Alto Maron em Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano. Ninguém ficou ferido.

O 7º Grupamento de Bombeiros Militar debelou as chamas, mas as causas do incêndio ainda não desconhecidas, de acordo com as informações do blog do Anderson.

