Incêndio atinge pátio de Complexo Policial e destrói carros na Bahia

Um incêndio atingiu o pátio onde ficam veículos apreendidos em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O estacionamento, que fica ao lado do Complexo Policial, pertence à 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin).

O fogo começou na noite desta segunda-feira, 3, e atingiu 10 veículos, entre carros de passeio e caminhões. O 7º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionado e controlou as chamas, segundo o Blog do Anderson. A causa do incêndio é desconhecida.

