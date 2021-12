Incêndio atinge parque na Chapada Diamantina

Um incêndio de grandes proporções atinge um parque natural na região da Serra das Almas, no município de Rio de Contas, localizado na Chapada Diamantina (interior da Bahia). Desde a manhã de sexta-feira, 3, dezenas de bombeiros e voluntários se revezam para tentar debelar as chamas.

De acordo com o 11º Grupamento de Bombeiros Militares (CMB) de Itaberaba, dez birgadistas de Jequié foram encaminhados ao local para ajudar no combate. Outros bombeiros de Lençóis também chegaram na manhã deste sábado, 4, para coordenar ações para controlar os focos.

As equipes de combate ao incêndio contam ainda com o auxílio de um helicóptero. Não há informações sobre o que pode ter provocado as chamas e nem a dimensão da área atingida.

