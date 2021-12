Incêndio atinge ônibus que transportava cadeirantes em Camaçari

Um ônibus escolar que transportava cadeirantes pegou fogo na manhã deste sábado, 29, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O acidente ocorreu por volta das 9h, na BA-530, em um trecho próximo ao Ponto do Côco, segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Uma equipe da Grupo de Emprego Tático Operacional (Geto) retirou os passageiros do interior do ônibus e realizou o procedimentos para debelar as chamas do veículo.

Os passageiros faziam parte do projeto 'Para Praia', que promove banho de mar assistido para pessoas com dificuldade de locomoção, na orla de Camaçari. Não há relato de feridos.

