Incêndio atinge oficina em Vitória da Conquista

Um incêndio atingiu na madrugada desta quarta-feira, 15, uma oficina mecânica no município de Vitória da Conquista, a 512 km de Salvador. As chamas se alastraram e destruíram ainda quatros carros que estavam estacionados no estabelecimento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local por volta de 6h da manhã para controlar o fogo, com o apoio da Polícia Militar. Há suspeitas que tenha ocorrido um ato criminosos, pois foi detectada uma cratera na parede do imóvel, aberta por uma construção vizinha. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio, que não deixou feridos. As informações são do Blog do Anderson.

