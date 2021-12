Incêndio atinge oficina e parte de uma casa em Barreiras

Um incêndio atingiu uma oficina de motocicletas e parte de uma casa na manhã desta quarta-feira, 26, na rua do Retiro, no bairro Vila Rica, no município baiano de Barreiras (a 862 quilômetros de Salvador). Uma equipe do 17º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) foi acionada e conseguiu controlar as chamas.

De acordo com o GBM, o proprietário ficou ferido e precisou ser encaminhado para atendimento médico. No local, além dos equipamentos de trabalho, havia uma motocicleta que ficou completamente destruída.

Segundo os informações dos Bombeiros, a natureza do material da oficina contribuiu para que o fogo se espalhasse rapidamente.

Não há informações sobre o estado de saúde do proprietário do estabelecimento. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas.

Além da oficina, incêndio também atingiu parte de uma casa (Foto: Divulgação | Bombeiros)

