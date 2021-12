Incêndio atinge mineradora Vale na BR-324

Um prédio da mineradora Vale pegou fogo na madrugada desta terça-feira, 13. O imóvel fica localizado na BR-324, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as chamas começaram por volta das 4h30.

Homens do Corpo de Bombeiros foram enviados para o local e trabalham no rescaldo do incêndio.

Ninguém ficou ferido. De acordo com a assessoria da Vale, o fogo atingiu um gerador de energia da unidade industrial. As causas do incêndio serão investigadas.

