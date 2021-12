Incêndio atinge madeireira no sul da Bahia

Um incêndio atingiu uma madeireira em Ilhéus, no sul da Bahia, neste domingo, 3. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Segundo o Subtenente Climaco, do 5º grupamento de Bombeiros Militar, o fogo se alastrou rapidamente pela madeireira e foi preciso atuar com 20 homens em cinco viaturas. Os bombeiros trabalharam até a tarde desta segunda, 4, para controlar as chamas e fazer o rescaldo do incêndio.

Ainda não há informações das causas do incêndio.

adblock ativo