Incêndio atinge loja no centro de Cruz das Almas

Um incêndio atingiu uma filial da loja Fama Móveis no início da tarde deste domingo, 18. O estabelecimento está localizado na praça Lavrador, no centro de Cruz das Almas, Recôncavo Baiano. Não houve feridos.

Informações iniciais apontam que o fogo começou no primeiro pavimento da loja e se alastrou rapidamente para as outras áreas. A causa do incêndio ainda é desconhecida, de acordo com o site Forte da Notícia.

O Corpo de Bombeiros do município de Santo Antônio de Jesus foi acionado para debelar o fogo. Uma equipe da Polícia Militar (PM) também foi enviada ao local.

