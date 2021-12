Incêndio atinge loja no bairro da Mata Escura

Uma loja de conserto de eletrônicos na avenida Cardeal Brandão Vilela, dentro do Condomínio Santa Edviges, no bairro de Mata Escura foi atingida por um incêndio no início da manhã desta quarta-feira, 23.

Os moradores perceberam o fogo, por volta das 5h30, e ligaram para a polícia. Com as chamas, parte dos equipamentos que estava dentro da loja e da estrutura do imóvel foram destruídos, não atingindo as lojas vizinhas.

Por volta das 6h40, não havia mais chamas, porém agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia ainda trabalhavam no local. As causas do fogo ainda não foram identificadas e não há registro de vítimas.

