Incêndio atinge loja de peças de motos em Feira de Santana

A loja de peças de motos 'Baratão Moto Peças' pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 23, em Feira de Santana (distante a 109 km de Salvador), localizada no bairro de Cidade Nova. O dono do estabelecimento, que não teve o nome divulgado, ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-BA), o fogo começou após vazamento em uma mangueira de gás. As chamas se propagaram rapidamente. Os bombeiros foram mobilizados e controlaram as chamas.

O homem sofreu queimaduras no corpo e foi encaminhado para uma unidade de saúde da região. Não há informações sobre o seu estado de saúde. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

