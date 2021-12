Incêndio atinge há 8 dias Mata Atlântica em Porto Seguro

Desde o dia 2 de março um incêndio atinge áreas de Mata Atlântica na região de Porto Seguro, no sul da Bahia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as chamas foram provocadas pela ação humana.

Os Bombeiros contam com a ajuda dos Brigadistas Pataxó, do Centro de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (Prevfogo) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O fogo teve início próximo ao campus da Universidade Federal do Sul da Bahia e em uma fazenda da região. Além da destruição da flora, o fogo provoca a morte de animais silvestres.

Nesta quinta-feira, 10, um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) foi enviado para Porto Seguro para ajudar a combater as chamas nas áreas de difícil acesso.

O foco que mais preocupa os brigadistas fica no Vale do Rio Buranhém, por causa dos transtornos causados à população, devido à fumaça que chega até as residências. Os bombeiros garantem que não há risco de o fogo atingir os imóveis.

Também há focos de incêndio nas localidades de Mundaí, Outeiro da Glória, na estrada que dá acesso ao distrito de Arraial D'Ajuda, na Fazenda Tabatinga, localizada na entrada do município, e no bairro Xurupita, onde um jovem de 23 anos foi preso em flagrante, no início desta semana, no momento em que colocava fogo numa área florestal. Há fogo também numa área do município vizinho de Santa Cruz Cabrália, a cerca de 20 quilômetros de Porto Seguro. Todos os locais possuem áreas de proteção permanente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não foi feito um levantamento para dimensionar a área atingida pelas chamas.

