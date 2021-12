Incêndio atinge Fenícia Móveis em Simões FIlho

A loja Fenícia Móveis foi atingida por incêndio na noite desta segunda-feira, 29, na avenida Luis Eduardo Magalhães no centro de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

O fogo começou no armazenamento dos móveis e se espalhou para parte dos colchões. Por conta das chamas, parte do teto e da lateral da loja desabaram e a via teve que ser interditada, segundo informações do site Simões Filho Online.

Ainda de acordo com o site, os moradores e pessoas que passavam pela região ajudaram a tirar parte dos móveis da loja.

O Corpo de Bombeiros utilizou três viaturas e um caminhão pipa para debelar o fogo. A Defesa Civil e a Polícia Militar também trabalharam no combate ao fogo.

adblock ativo