Incêndio atinge Feirinha da Estação Nova em Feira de Santana

Um incêndio foi registrado na Feirinha da Estação Nova, na manhã desta terça-feira, 24, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador). Segundo o site Acorda Cidade, o fogo atingiu o terreno onde as barracas ficavam guardadas, mas nenhuma mercadoria foi perdida.

Ainda não se sabe o que teria provocado a chama, mas as primeiras suspeitas são de que moradores de rua teriam ateado o fogo no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h e conseguiu controlar as chamas rapidamente. Os bombeiros contaram ainda com a ajuda de voluntários.

O fogo atingiu uma casa vizinha, causando rachaduras no muro da residência. "Ele terá que refazer o muro", disse o sargento Sairon, do Corpo de Bombeiros, em entrevista ao site.

Segundo um dos bombeiros, o morador da casa já havia pedido à prefeitura da cidade que proibisse que os materiais ficassem ao lado da sua casa, pois poderia causar danos no local.

"Chegamos o mais rápido possível, aqui é onde o pessoal guarda as barracas e produtos recicláveis. O fogo quase pega na casa da vizinha, mas conseguimos debelar este fogo", disse um dos bombeiros.

