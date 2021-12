Incêndio atinge fábrica em Simões Filho

A sede da fábrica Multinova, em Simões Filhos, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi atingida por um incêndio nesta sexta-feira, 9. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o fogo começou, por volta de 5h20, em um anexo da empresa e acabou alcançando a área com material reciclável.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas. Eles usaram Líquido Gerador de Espuma (LGE) para apagar as chamas. Esse produto em mistura com a água forma uma espuma que resiste a temperaturas elevadas, ajudando a conter o fogo.

Ninguém ficou ferido na ocorrência. Não há informações sobre o prejuízo causado pelo incêndio.Segundo a Stelecom, o fogo foi provocado por um problema em uma tomada com fio solto.

A empresa fabrica polietileno expandido e polipropileno expandido, materiais utilizados na produção de embalagens, na construção civil, na fruticultura, no setor alimentício e no automotivo.

Bombeiros usaram produto que cria espuma resistente ao fogo (Foto: Divulgação | Bombeiros)

