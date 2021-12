Um incêndio de grandes proporções atinge a fábrica de trituração de pneus Solid Pneus na manhã desta sexta-feira, 31, em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o incêndio começou na madrugada desta sexta, por volta das 4h50 no Parque Industrial de São Sebastião do Passé, próximo ao Curralinho e do Detran.

Já de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), três viaturas dos bombeiros, além de duas viaturas do polo industrial da região e dois carros-pipa estão atuando no combate ao incêndio. A fábrica possuia cerca de 200 toneladas de material.

"O combate ao pneu é difícil, porque é um material que quanto mais queima, mais emana energia. Tivemos um certo cuidado, porque a estrutura poderia cair em cima dos Bombeiros", relata o tenente do CBMBA Adilson Merces.

Ainda não se sabe o que teria causado as chamas ou se há feridos.

Incêndio atinge fábrica de trituração de pneus em São Sebastião do Passé | Foto: Divulgação/ATarde

