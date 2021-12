Incêndio atinge fábrica de toldos no Cia Sul em Simões Filho

Um incêndio atinge uma indústria de toldos desde as 5h desta sexta-feira, 20, na rua Marechal Hermes da Fonseca no bairro Cia Sul, em Simões Filho (Região Metropolitana de Salvador). Não há informações de feridos.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), a fábrica fica em frente ao Corpo de Bombeiros e da Avon, e ao lado de um posto de combustível, o que causa maior preocupação.

O fogo destruiu parte da indústria e se alastrou pelo galpão. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) informou que o incêndio foi controlado por volta das 9h20. Três pontos do galpão ainda estão sendo resfriados, um deles, com líquido inflamável, está isolado. Além disso, três viaturas e quatro carros-pipa estão no local. (Confira abaixo nota na íntegra)

