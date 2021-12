Um incêndio de grande proporção atingiu um dos galpões da fábrica de computadores da Daten Tecnologia, instalada no Distrito Industrial de Ilhéus (a 460 quilômetros de Salvador). O incidente ocorreu na noite desta terça-feira, 11, por volta das 22h50.

De acordo com o "Verdinho Itabuna", as chamas se alastraram com intensidade, oferecendo riscos a imóveis vizinhos.

Segundo o 5º Grupamento de Bombeiros Militar de Ilhéus, a fábrica ficou totalmente destruída e não houve vítimas. Ainda não há informações sobre as circustâncias das chamas.

Da Redação Incêndio atinge fábrica de computadores em Ilhéus

