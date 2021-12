Um incêndio atingiu a Estação Ferroviária do município de São Félix, no Recôncavo Baiano, na madrugada desta segunda-feira, 11.

As causas do incidente ainda não foram identificadas. O Corpo de Bombeiros da região foi acionado para controlar as chamas que se alastraram pela construção.

O prédio histórico é de responsabilidade do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e estava previsto para ser reformado por ordem do Ministério Público Federal.

Da Redação Incêndio atinge estação ferroviária de São Félix

adblock ativo