Um incêndio atingiu alguns ônibus da empresa de transportes Novo Horizonte no final da tarde desta segunda-feira, 4, em Vitória da Conquista, sudoeste baiano. O caso ocorreu próximo do Terminal Rodoviário Intermunicipal da cidade.

O fogo começou no setor de manutenção, que fica ao lado da empresa. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas. As informações são do Blog do Marcelo.

Em nota, a Viação Novo Horizonte informou que um dos veículos em manutenção no pátio da unidade apresentou problemas técnicos, que resultaram no princípio de incêndio. O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para controlar a situação.

Um dos funcionários se feriu, mas foi atendimento pela equipe do Samu e passa bem.

Da Redação Incêndio atinge empresa de transporte em Vitória da Conquista; veja vídeo

