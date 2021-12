Incêndio atinge dois casarões em Cachoeira

Um incêndio de grandes proporções, que começou por volta das 17h, no andar de cima da loja J. Lima Variedades, localizada na Rua da Feira, no centro de Cachoeira (a 110 km de Salvador), no Recôncavo baiano, atingiu também outras duas edificações. Segundo testemunhas, o fogo começou possivelmente após um curto circuito no andar de cima do estabelecimento.

Funcionários, moradores e comerciantes do local tentaram apagar as chamas com baldes de água, mas o fogo se alastrou rapidamente quando atingiu os colchões da loja, que vendia móveis e eletrodomésticos. Funcionários e clientes foram retirados do estabelecimento e ninguém ficou ferido.

Três carros pipas da Prefeitura de Cachoeira também tentaram controlar as chamas e resfriar os casarões vizinhos enquanto esperavam a chegada do Corpo de Bombeiros, que veio uma hora depois, de Feira de Santana.

Parte da rede elétrica da rua foi desligada para evitar mais danos. Ainda não se sabe o que realmente provocou o incêndio que destruiu o prédio onde funcionava a loja, além de um prédio antigo, que estava em ruínas, e parte de um sobrado, do qual a família que nele residia foi retirada a tempo, com móveis e demais pertences. As chamas ameaçaram atingir ao menos mais três casas no Alto do Rosarinho, um bairro situado nos fundos da loja incendiada. A J. Lima Variedades pertencia ao comerciante cachoeirano José Carlos Lima, que contabiliza grande prejuízo material.

Sem guarnição - Apesar de ser tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) há mais de 40 anos, Cachoeira não possui uma unidade do Corpo de Bombeiros. A guarnição mais próxima, que é acionada sempre que há necessidade, é a de Feira de Santana.

Há três anos foi cogitada a implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros através de uma parceria, onde o governo municipal cederia um local para a sede e o governo federal arcaria com o equipamento do espaço. Cachoeira ficaria responsável por 30% dos custos da unidade e o restante seria divido entre 10 cidades da região.

O local para implantação da sede, um casarão na ladeira do Monte, chegou a ser aprovado pelo Comando do Corpo de Bombeiros do Estado, mas o projeto não foi adiante. Atualmente, o Recôncavo possui apenas uma unidade do Corpo de Bombeiros, que fica em Santo Antônio de Jesus.

adblock ativo