Incêndio atinge depósito abandonado em Feira de Santana

Um incêndio destruiu um depósito abandonado de material reciclável, localizado na Avenida Manoel da Costa Falcão, em Feira de Santana, a 109 km de Salvador. O acidente aconteceu a manhã desta segunda-feira, 26. Ninguém se feriu.

De acordo com o comandante do 2º Grupamento de Bombeiros Militares (2º GBM), José Alberto, a maior preocupação foi impedir que o fogo atingisse outras fábricas que ficam próximas ao depósito.

Ainda segundo o comandante, ao lado da área atingida, existe uma fábrica de cosméticos que possuía cerca de 20 botijões de gás. O fogo não chegou a atingir a fábrica.

As chamas já foram controladas e duas guarnições do corpo de bombeiros seguem no local realizando trabalho de resfriamento. O laudo da perícia com as causas do incêndio deve sair em 30 dias.

