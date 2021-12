Incêndio atinge delicatessen em Feira de Santana

Um incêndio atingiu a delicatessen Pão Center em Feira de Santana (a 109 km de Salvador) na noite deste domingo, 25. De acordo com o jornal Folha do Estado da Bahia, as chamas começaram quando o comércio estava fechado e o local estava vazio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo foi controlado na madrugada desta segunda-feira, 26. As causas do incêndio ainda são investigadas.

