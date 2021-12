Incêndio atinge churrascaria em Feira de Santana

Um incêndio atingiu uma churrascaria em Feira de Santana (a 109 km de Salvador) na manhã deste domingo, 29. O estabelecimento fica na parte externa da loja Cannã Alimentos, na avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade.

Funcionários do local conseguiram controlar as chamas antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo o dono da loja, Arnaldo Lessa Jordão, informou ao site Acorda Cidade, o incêndio foi provocado pelo excesso de gordura no duto do equipamento. O fogo não afetou os outros ambientes da loja, que manteve seu funcionamento normal.

Esta é a segunda vez que a churrascaria é atingida pelo fogo. Em 2012, um incêndio destruiu várias mercadorias e o balcão de frios.

