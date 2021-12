Incêndio atinge cerca de 50 hectares na Serra da Bandeira, em Barreiras

Um incêndio florestal está devastando a fauna e a flora na Serra da Bandeira, nos arredores de Barreiras (a 858 km de Salvador), desde esta sexta-feira, 20. A estimativa é que uma área de cerca de 50 hectares já foi atingida.

A queimada teve início na parte baixa da serra, ao lado da BR-242, em uma área de reserva pertencente ao 4º Batalhão de Engenharia e Construção. Por causa da fumaça e a proximidade das chamas, o trânsito foi interrompido na rodovia por mais de duas horas na tarde desta sexta.

Apesar do esforço da equipe do Corpo de Bombeiros da cidade, com auxílio de prepostos do Exército e reforço de duas equipes do PrevFogo/Ibama, o fogo se alastrou rapidamente e já chegou na parte alta da serra, onde fica o aeroporto.

Dois aviões tipo Air Tractor já estão atuando no combate, jogando água nos focos localizados em lugares de difícil acesso. As aeronaves foram encaminhadas para Barreiras por meio do Programa Bahia Sem Fogo do governo do estado.

Neste sábado, 21, um dos focos chegou perto de residências nos arredores dos bairros Vila Rica e São Sebastião. “Conforme o vento vira de lado, muita fumaça vem por cima das casas. Esta noite foi difícil a gente dormir, principalmente para quem já tem problemas respiratórios”, afirmou a comerciária Janete Dantas.

Conforme dados do Programa do Monitoramento de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), só no município de Barreiras 79 focos já foram registrados. Na Bahia, 2.803 focos foram identificados pelo programa este mês.

Desde o início do ano, o programa localizou 6.885 focos na Bahia, um crescimento de 19% se comparado com o mesmo período de 2016.

