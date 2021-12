Incêndio atinge Centro de Distribuição do Correios em Vitória da Conquista

Incêndio atingiu o Centro de Distribuição da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos na noite deste domingo, 7, no bairro Boa Vista, em Vitória da Conquista.

O 7º Agrupamento de Bombeiros Militar esteve no local para debelar as chamas. Ninguém ficou ferido. Dois carros da estatal pegaram fogo, segundo o blog do Anderson.

