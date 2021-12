O Centro de Abastecimento José Motta Fernandes, localizado em Ipiaú (distante a 362 km de Salvador), no sul da Bahia, foi atingido por um incêndio na tarde desta segunda-feira, 15. Ninguém ficou ferido.

Conforme informações do site Giro Ipiaú, o Corpo de Bombeiros informou que o fogo causou prejuízo na área de vendas de calçados e confecções. Cerca de 30 pequenos comerciantes atuavam no galpão.

Um carro-pipa de uma construtura foi solicitado para ajudar no combate às chamas, mas populares e feirantes já haviam controlado. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

O centro de abastecimento passa por uma obra de requalificação que foi iniciada no 2º semestre de 2018. A reforma teve como investimentos mais de R$ 4 milhões, e consiste em ofertar melhorias e ampliações nos boxes de carne e feira livre, além da construção do mercado qualificado de confecções.

Da Redação Incêndio atinge centro de abastecimento em Ipiaú

adblock ativo