Incêndio atinge carreta bitrem na BR-101

Uma carreta de modelo bitrem carregada com açúcar foi atingida por um incêndio, na madrugada deste sábado, 9, no KM 728, na BR-101, próximo ao município de Eunápolis (distante a 528 km de Salvador).

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista não teve nenhum tipo de ferimento. Ele informou aos policiais, que enquanto dirigia, notou as chamas pelo retrovisor, descendo do carro logo em seguida.

Segundo a PRF, o fogo teve início no caminhão trator e estendeu-se até a metade do primeiro semi-reboque da carreta. Não há informações sobre as causas do acidente.

