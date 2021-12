Incêndio atinge caminhão baú em Barreiras

Um caminhão baú carregado com papelão fo atingido por um incêndio na madrugada de sábado, 22, no bairro Sombra da Tarde, em Barreiras (distante a 870 km de Salvador).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), no momento do incêndio, o veículo estava em frente a porta da casa do motorista. O proprietário do veículo não soube informar como as chamas começaram.

A carga precisou ser retirada para evitar que o fogo se expandisse. Ainda não há informações do que pode ter provocado o acidente. Ninguém ficou ferido.

Durante atuação dos bombeiros, a carga foi retirada de dentro do caminhão (Foto: Corpo de Bombeiros)

