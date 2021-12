Incêndio atinge barraca de praia em Ilhéus

Um incêndio atingiu uma barraca localizada na Praia dos Milionários, na zona sul de Ilhéus (a 440 km de Salvador), neste domingo, 4. O fogo começou a se espalhar pelo estabelecimento por volta das 15h40.

Um viatura do Corpo de Bombeiros tentou apagar as chamas, mas o teto, que era de palha, acabou danificado. Conforme informações do site Tribuna da Região, os bares localizados nas proximidades não foram afetados.

As causas do incêndio ainda não foram divulgadas.

adblock ativo