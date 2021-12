Incêndio atinge área de vegetação na Península de Maraú

Um incêndio atingiu uma área de vegetação do povoado de Saquaíra, na Península de Maraú, na noite desta quarta-feira, 31. O fogo chegou a alcançar grandes proporções mas, em ação conjunta, os moradores conseguiram debelar as chamas antes que o Corpo de Bombeiros chegasse ao local, segundo o Tenente Barreto da Polícia Militar, que também estava com equipe na região.

"A população se reuniu e conseguiu controlar a situação. Não foi preciso a atuação dos bombeiros", explicou o tenente. Segundo ele, o incêndio teria começado após uma queima de lixo na região. O caso deverá ser investigado pela delegacia do município baiano, que fica a 259 quilômetros de Salvador.

O fogo começou a se alastrar logo no início da noite, por volta das 19h. À 0h desta quinta, 1º, as chamas já estavam controladas. Barreto também disse que área fica próxima de uma escola, mas a unidade educacional não foi atingida. Até o momento, não há informações da extensão consumida pelo fogo.

*Sob supervisão da jornalista Thaís Seixas

